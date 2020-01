Kiel

Symbolischer Startschuss für intelligente Strom-Messsysteme

30.01.2020, 14:11 Uhr | dpa

Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat den Startschuss für den Einbau intelligenter digitaler Strom-Messsysteme in Schleswig-Holstein gegeben. An der Grundschule Ulzburg in Henstedt-Ulzburg nahm er am Donnerstag symbolisch den ersten intelligenten Zähler im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz AG in Betrieb.

Intelligente Messsysteme bestehen aus einem digitalen Stromzähler und einem Kommunikationsmodul, dem Smart-Meter-Gateway. Sie erfassen viertelstündlich den Energieverbrauch des Kunden und übermitteln ihn verschlüsselt an den Netzbetreiber.

Bis 2032 will Schleswig-Holstein Netz bei rund 145 000 Kunden ein intelligentes Messsystem einbauen. Dazu gehören unter anderem Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden oder einer Einspeiseanlage mit mehr als sieben Kilowatt Leistung sowie Kunden mit Wärmepumpen oder Speicherheizungen.

"Intelligente Messsysteme sind ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung der Energiewende. Wir brauchen vernetzte Mess- und Steuerungseinrichtungen, um von der Stromwende zur Sektor-übergreifenden Systemwende zu gelangen", sagte Albrecht.

"Zum Schutz vor Hacker-Angriffen können Verbindungen zwischen Empfänger und Kommunikationsmodul beispielsweise nur von innen nach außen und nicht umgekehrt aufgebaut werden", sagte Stefan Strobl, Vorstand für Netzwirtschaft bei SH Netz. "Außerdem verfügen die intelligenten Messsysteme über integrierte Firewalls. Das Sicherheitsniveau ist höher als bei EC-Geldautomaten."