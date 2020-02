Kiel

Brandbrief von Länderchefs an Merkel zum Marine-Schiffbau

05.02.2020, 11:03 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) zur Zukunftssicherung des Marine-Überwasserschiffsbaus in Deutschland geschickt. Die Bundesregierung müsse diesen Bereich "umgehend" als Schlüsseltechnologie einstufen wie dies im Koalitionsvertrag ohnehin vorgesehen sei, appellierte Günther am Mittwoch auch im Namen der fünf Regierungschefs von Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Zudem schlug Günther vor, dass die Bundesregierung zu einem Treffen über "die Herausforderungen und Perspektiven des deutschen Marineschiffbaus für die kommenden 15 bis 20 Jahre" Vertreter von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und betroffenen Unternehmen einlädt.

Hintergrund ist die Vergabe des 5,3 Milliarden Euro-Auftrags für das deutsche Mehrzweckkampfschiff MKS 180 an ein niederländisch geführtes Konsortium. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.