Kiel

Nord-FDP fordert Rücktritt von Kemmerich

05.02.2020, 21:43 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins FDP-Spitze hat den Rücktritt des mit Stimmen der AfD gewählten Thüringer FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich gefordert. "Die FDP lehnt jegliche Kooperation mit der AfD ab", teilten Landesvorstand und Fraktion am Mittwochabend mit. "Die FDP Schleswig-Holstein fordert daher von Thomas Kemmerich den sofortigen Rücktritt und Neuwahlen in Thüringen."

Bereits am Nachmittag hatte die Nord-FDP eine politische Kooperation mit der AfD abgelehnt. Am Abend hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Fraktion und Landesvorstand: "Thomas Kemmerich kann aus seiner Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten keinen Regierungsauftrag ableiten. Ein liberaler Ministerpräsident darf nicht von den Stimmen einer rechtsradikalen Partei abhängig sein."

Der FDP-Mann Kemmerich war zuvor überraschend zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden - mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD.