Kiel

Sturmtief "Sabine" beschert Feuerwehren viel Arbeit

09.02.2020, 21:17 Uhr | dpa

Sturmtief "Sabine" hat den Feuerwehren in Schleswig-Holstein am Sonntag viel Arbeit bereitet. In Kiel sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde wurden bis zum Abend insgesamt 122 Sturmeinsätze gezählt, wie die Integrierte Leitstelle Mitte mitteilte. Dabei handelte es sich vor allem um umgestürzte Bäume, herabfallende Äste und abgedeckte Dächer. Die Feuerwehren rückten jedoch auch zu Einsätzen auf Autobahnen und Eisenbahnstrecken mit Oberleitungen aus. Im Bereich Wankendorf wurde ein Strommast beschädigt. In Plön wurde das Dach eines Hauses teilweise abgedeckt. Teile drohten auf die Bundesstraße 76 zu wehen.

Im Kreis Segeberg wurden bis zum Abend 21 Alarmierungen zu Unwettereinsätzen gezählt. Dazu kamen zahlreiche Folgeeinsätze sowie zahlreiche kleinere Feuer, wie der Kreisfeuerwehrverband Segeberg mitteilte.