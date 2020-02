Kiel

Wolf aus Schleswig-Holstein in Niedersachsen überfahren

12.02.2020, 17:10 Uhr | dpa

Der in Schleswig-Holstein zum Abschuss freigegebene Problemwolf ist tot. Das Tier sei bereits am 6. Januar bei Gifhorn in Niedersachsen von einem Auto überfahren worden, teilte das Umweltministerium in Hannover am Mittwoch auf Anfrage mit. Dies habe eine DNA-Analyse nun bestätigt. Der Problemwolf mit der Kennung "GW 924m" soll in mehr als einem Dutzend Fällen als wolfssicher geltende Zäune überwunden und Schafe gerissen haben. Er war dann nach Mecklenburg-Vorpommern abgewandert, wo er nicht geschossen werden durfte. Dort stammen die letzten nachgewiesenen Risse aus dem Oktober, so das Ministerium.