Kiel

SPD fordert neue Industriestrategie für Schleswig-Holstein

16.02.2020, 08:30 Uhr | dpa

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Thomas Hölck hat die Industriepolitik der CDU-geführten Landesregierung scharf kritisiert. "Dass sich Unternehmen dazu entscheiden, sich andernorts niederzulassen, hängt nicht zuletzt mit der inkompetenten Industriepolitik Jamaikas zusammen", sagte Hölck der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei eine neue soziale und ökologische Industriestrategie. Dafür böten die hohen Steuereinnahmen reichlich Möglichkeiten.

In einem Antrag für die Landtagssitzung in der kommenden Woche bringt die SPD ein ganzes Bündel an Ideen für neue Beschäftigung im Norden ein. Unter anderem soll die Landesregierung dafür sorgen, dass Forschungsprojekte der Hochschulen eng mit der Industrie verzahnt und der Wissens- und Technologietransfer zwischen Industrie und Hochschulen gefördert werden.

Im zivilen Schiffbau müssten Kompetenzfelder für die maritime Wirtschaft entwickelt werden, zum Beispiel im Kontext mit der Energiewende. Die SPD fordert auch einen schnelleren Ausbau der Straßen, damit logistische Knotenpunkte im Norden schneller zu erreichen sind, und einen schnellen Abschluss der Windkraft-Planungen.

Am Dienstag (13.15 Uhr) will Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ein industriepolitisches Papier der Koalition vorstellen.