Blindgänger aus Zweitem Weltkrieg

Bombe am Stadion von Holstein Kiel entdeckt

19.02.2020, 10:53 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Flatterband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung": In Kiel muss ein Gebiet wegen einer Bombenentschärfung evakuiert werden. (Quelle: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa)

In Kiel haben Experten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger befindet sich in der Nähe des Stadions von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Die Entschärfung soll erst Ende der Woche stattfinden.

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben in Kiel nahe des Stadions des Zweitligisten Holstein Kiel einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für die Entschärfung der Fliegerbombe müssen am Freitag bis 12 Uhr rund 2.600 Kieler aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.



Am Freitag, 21. Februar, wird eine #Fliegerbombe am #Kiel:er #HolsteinStadion entschärft. Das Gebiet um die Fundstelle herum muss bis spätestens 12 Uhr verlassen werden. Einzelheiten zum Evakuierungsgebiet und zur Ersatzunterkunft findet Ihr auf https://t.co/KUoB2yuuWA. pic.twitter.com/QOgaeihSKl — Landeshauptstadt Kiel (@stadt_kiel) February 19, 2020

Als Ersatzunterkunft steht die Talinnhalle der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule im Elendsredder bereit.



Ab 11 Uhr wird die Polizei den Bereich rund um die Fundstelle der Bombe sperren. Die amerikanische 500-Pfund-Fliegerbombe war bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Am Samstag empfängt der Zweitligist im Stadion FCH Heidenheim.