Kiel

SHMF stellt Programm und Porträtkünstler vor

20.02.2020, 02:36 Uhr | dpa

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) präsentiert heute sein diesjähriges Programm und den Porträtkünstler. Über die Höhepunkte informiert Intendant Christian Kuhnt am frühen Nachmittag in Kiel. Das 35. Festival findet vom 4. Juli bis zum 30. August statt. Die Komponisten-Retrospektive ist diesmal dem dänischen Musiker Carl Nielsen (1865-1931) gewidmet. Der Komponistenschwerpunkt 2020 knüpft nach Angaben des Festivals an den 100. Jahrestag der Volksabstimmung zum deutsch-dänischen Grenzverlauf an. Im Zentrum des Werks von Nielsen stehen sechs Sinfonien.