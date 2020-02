Kiel

Wirtschaft in Schleswig-Holstein: Verbesserte Stimmung

20.02.2020, 11:17 Uhr | dpa

Die Stimmung in Schleswig-Holsteins Wirtschaft hat sich zur Jahreswende nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) aufgehellt. Nur noch ein Viertel der Unternehmen rechnet mit einer sich verschlechternden Geschäftslage, wie aus der am Donnerstag vorgestellten IHK-Konjunkturumfrage hervorgeht. Im Quartal zuvor waren noch 43 Prozent der Betriebe von einer Negativentwicklung ausgegangen.

"Nach den sehr schlechten Erwartungen im Vorquartal, die maßgeblich auf die schwer vorhersehbaren wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im In- und Ausland zurückzuführen waren, blicken die Unternehmer in Schleswig-Holstein wieder positiv in die Zukunft", sagte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn. Die Mehrheit der Unternehmen ist mit ihrer Situation laut der Umfrage zufrieden, nur 10,3 Prozent sind dies nicht.

Der Konjunkturklimaindex stieg im vierten Quartal 2019 auf 111,5 Punkte. Im dritten Quartal hatte er 97,3 Punkte betragen. Der langjährige Durchschnittswert auf einer Skala von Null bis 200 Punkten liegt bei 116,7. Nach Angaben der Kammer könnte sich das Ergebnis im laufenden Quartal angesichts von handelspolitischen Unsicherheiten wie dem Ausbruch des Coronavirus, dem Brexit oder der Außenhandelspolitik der USA verschlechtern.