Kiel

Günther zu Hanau: Angriff auf freiheitliche Gesellschaft

20.02.2020, 16:21 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Angehörigen der Opfer von Hanau seine Anteilnahme ausgesprochen. "Es ist erschütternd, wie viele Menschen dort getötet wurden", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Kiel. Bei einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag soll ein 43-jähriger Deutscher in der hessischen Stadt zehn Menschen und sich selbst erschossen haben.

Den Angehörigen der Getöteten bekunde er sein herzliches Beileid, sagte Günther. Er wünsche ihnen viel Kraft und den Verletzten baldige Genesung. Die Tat sei ein feiger Angriff auf eine friedliche und freiheitliche Gesellschaft.