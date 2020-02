Kiel

Mit Coronavirus infizierter Patient lebt im Kreis Segeberg

28.02.2020, 09:54 Uhr | dpa

Nach der ersten nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 in Norddeutschland wollen die Behörden heute (14.00 Uhr) über die Vorkehrungen am Wohnort des Patienten in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) informieren. Der Mann befindet sich dort in häuslicher Isolation, wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Neben Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wollen auch der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder, der Fachdienstleiter Infektionsschutz Uwe Petry und die Infektionsreferentin des Ministeriums, Anne Marcic, über die konkreten Maßnahmen in dem Kreis berichten.

Infiziert hat sich ein Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), der in Henstedt-Ulzburg lebt. Ihm gehe es so weit gut, und er sei in häuslicher Isolation, sagte eine UKE-Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.