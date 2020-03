Kiel

Landesregierung plant Jobticket für Berufspendler

03.03.2020, 12:35 Uhr | dpa

Berufspendler verlassen nach ihrer Ankunft am Bahnhof den Bahnsteig. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit Mobilitäts-Anreizen will die Landesregierung die Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Schleswig-Holstein erhöhen. "Wir ermöglichen den Kommunen und dem Land, für Beamtinnen und Beamte Jobtickets einzuführen und das Leasen von Fahrrädern zu fördern", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Die Pläne sind Teil der vom Kabinett beschlossenen Besoldungsstrukturreform.

Ab 2021 soll es im nördlichsten Bundesland ein Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) für Berufspendler geben. "Wer den ÖPNV als echte Alternative zum Auto stärken möchte, muss bei den Vielfahrerinnen und Vielfahrern ansetzen", sagte Wirtschafts-Staatssekretär Thilo Rohlfs. Welche Vorteile das Jobticket konkret bringen wird, steht nach Ministeriumsangaben noch nicht fest.

Am Dienstag brachte das Kabinett einen Gesetzentwurf für Verbesserungen der Besoldungsstruktur auf den Weg, auf die sich Landesregierung und Gewerkschaften Ende November geeinigt hatten. "Neben der Übernahme der Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes für die Beamtinnen und Beamten wird die Besoldung bis 2022 um zusätzlich ein Prozent angehoben", sagte Heinold.

Die Besoldung der Beamten steigt zum 1. Juni 2021 um 0,4 Prozent und um weitere 0,6 Prozent am 1. Juni 2022. Von dieser Anhebung profitieren auch Pensionäre. Zudem übernimmt das Land den nächsten Tarifabschluss der Länder zeit- und wirkungsgleich.

Die Reform kostet das Land nach früheren Angaben bis 2024 insgesamt 136,9 Millionen Euro. Die neu dazugekommenen Mobilitäts-Anreize sind dabei allerdings noch nicht berücksichtigt. "Noch ist dies nicht mit Geld unterfüttert, aber die Schaffung der rechtlichen Grundlage ist ein wichtiger Schritt", sagte Heinold.