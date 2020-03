Kiel

Mann über Bord auf norwegischer Fähre Richtung Kiel

04.03.2020, 19:13 Uhr | dpa

Auf einer norwegischen Fähre auf dem Weg von Oslo nach Kiel ist ein Mann in der Nordsee über Bord gegangen. Ein Rettungshubschrauber suche im Skagerrak zwischen Norwegen, Schweden und Dänemark nach ihm, teilten die südnorwegischen Rettungsdienste am Mittwochabend mit. Auch aus Schweden seien Einsatzkräfte auf dem Weg, um den Mann zu finden. Näheres zu dem Vorfall war am Abend zunächst nicht bekannt.