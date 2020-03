Kiel

Bewerbungsphase für Digitalisierungspreis startet

06.03.2020, 15:11 Uhr | dpa

Pfiffige Tüftler können sich von Montag an um den diesjährigen Digitalisierungspreis des Landes Schleswig-Holstein bewerben. Die Landesregierung stellt 75 000 Euro als Preisgeld bereit, wie das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung am Freitag mitteilte.

"Der Digitalisierungspreis bildet all die außergewöhnlichen Ideen ab, die unseren Alltag mit einem Klick verbessern", sagte Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). "Wir suchen Vordenker, Weiterdenker und Querdenker." Schleswig-Holstein sei im bundesweiten Vergleich Vorreiter, was die digitale Infrastruktur anbelange. "Unser Netzwerk aus Start-Ups, Gründerinnen und Gründern und Kreativwirtschaft ist beispielhaft."

Der Preis wird in den Kategorien Digitales Lernen und Digitalisierung im sozialen Bereich vergeben. Ein Sonderpreis richtet sich generell an Projekte, die sich übergreifend mit Digitalisierung befassen.

In jeder Kategorie gibt es für den ersten Platz 20 000 Euro, für den zweiten 10 000 und für den dritten 5000 Euro. Hinzu kommen 5000 Euro für den Sonderpreis. Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in Schleswig-Holstein wohnen und wirken. Ausgeschlossen sind von Kommunen oder Landesbehörden realisierte Projekte. Bei gemeinsamen Initiativen zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Bereich darf der Anteil öffentlicher Mittel nicht mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten betragen. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Mai. In der Jury sitzen Vertreter von Landesregierung, IHK, Datenschutzzentrum und Kommunalen Landesverbänden. Vergeben wird der Preis im September während der Digitalen Woche.