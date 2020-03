Kiel

Lärmschutz für Fehmarnbelt-Trasse vor Sommerpause angepeilt

06.03.2020, 17:45 Uhr | dpa

Der Bundestag sollte nach Vorstellungen des Bundes, der Deutschen Bahn und des Landes Schleswig-Holstein vor der Sommerpause Regelungen zum Lärmschutz an der künftigen Fehmarnbelt-

Trasse beschließen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Dies teilte Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag nach einem Treffen mit der Bahnspitze um Vorstandschef Richard Lutz und Bundesverkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann mit. Die Beteiligten wollten alles dafür tun, damit das genannte Ziel erreicht werden kann.

Bei dem Spitzentreffen in Berlin ging es auch um den Ausbau der Marschbahn nach Sylt. "Wir haben gemeinsam Möglichkeiten erörtert, wie das Netz West künftig in Teilen elektrifiziert und in Teilen mit anderen klimafreundlichen Antriebsformen ausgestattet werden könnte", sagte Buchholz. Dazu werde es weitere Gespräche geben.

Die Pünktlichkeit auf der Marschbahnstrecke halte sich unterdessen weitgehend stabil, wenn auch weit entfernt von den vertraglich vereinbarten Werten. Während die Züge in der Vorwoche im gesamten Netz West zu 83,2 Prozent pünktlich waren, lag die Pünktlichkeit auf der Strecke Niebüll-Westerland bei 76,3 Prozent. Vereinbart sind 93 Prozent. "Allen im Verkehrsministerium und im DB-Tower in Berlin ist klar, dass der zweigleisige Ausbau der Strecke rasch kommen muss, um den zigtausenden täglichen Berufspendlern eine Perspektive zu geben", sagte Buchholz.