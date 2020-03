Kiel

Kieler Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

08.03.2020, 08:37 Uhr | dpa

Nach einem Brand in der Nacht zum Sonntag ist ein Mehrfamilienhaus in Kiel-Hassee vorerst unbewohnbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten Bewohner an Fenstern bereits um Hilfe geschrien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hätten sie sich nicht selbstständig in Sicherheit bringen können. Mit Atemschutz räumte die Feuerwehr das Haus. Neun Personen wurden demnach ambulant versorgt. Drei weitere Personen wurden nach Polizeiangaben mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Wieso das Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen war, war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.