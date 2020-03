Kiel

Holstein Kiel mehrere Wochen ohne Finn Porath

08.03.2020, 17:49 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss mehrere Wochen auf Finn Porath verzichten. Wie die "Störche" am Sonntag mitteilten, hat sich der 23-jährige Angreifer im Training in der vergangenen Woche einen Bruch eines Querfortsatzes der Lendenwirbelsäule zugezogen. Die Verletzung soll nach Clubangaben konservativ, also ohne Operation, behandelt werden.