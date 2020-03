Kiel

Versuchter Raubüberfall auf Fotogeschäft in Kiel

10.03.2020, 11:27 Uhr | dpa

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat versucht ein Fotogeschäft in Kiel zu überfallen. Der Täter habe nach Angaben einer Mitarbeiterin am Montagabend das Geschäft am Exerzierplatz betreten, ein Messer gezogen und Geld gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau kam der Aufforderung nicht nach, weshalb der Unbekannte sie zur Seite gestoßen habe und die Kasse selbst zu öffnen versuchte. Als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam, flüchtete der Täter aus dem Fotoladen. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos.