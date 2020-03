Kiel

Holstein Kiel ohne Iyoha und Weiner gegen Regensburg

10.03.2020, 12:52 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss im Auswärtsspiel am Samstag bei Jahn Regensburg (13.00 Uhr/Sky) auf Stürmer Emmanuel Iyoha und Ersatzkeeper Timon Weiner verzichten. Das teilten die "Störche" am Dienstag per Twitter mit. Iyoha hat sich im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:1) eine Zerrung der Gesäßmuskulatur zugezogen. Timo Weiner erlitt beim 0:1 im Regionalliga-Spiel der zweiten Mannschaft gegen die SV Drochtersen/Assel eine Kapselzerrung im Kniegelenk. Für beide Spieler komme ein Einsatz am Wochenende zu früh, teilte der Club weiter mit.