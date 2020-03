Kiel

Kinderärztin des Kieler Uniklinikums mit Covid-19 infiziert

11.03.2020, 13:29 Uhr | dpa

Nach der Infektion einer Kinderärztin des Kieler Uniklinikums mit dem neuartigen Coronavirus sollen 42 Kontaktpersonen der Medizinerin getestet werden. Sieben Ärzte, drei Pfleger und fünf weitere Personen hätten mehr als 15 Minuten Kontakt mit der 34-Jährigen gehabt, wie der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Jens Scholz, am Mittwoch sagte. "Die haben wir natürlich alle nach Hause geschickt."

Die Kinderärztin war am Wochenende von einem Skiurlaub in Österreich zurückgekehrt und hatte am Montag und Dienstag gearbeitet. Dies sei kein Risikogebiet gewesen, sagte Scholz. "Darum war es richtig, dass sie angefangen hat zu arbeiten."

Daneben gibt es in Kiel bislang drei weitere Covid-19-Fälle. Betroffen sind auch ein Berufsschüler und eine 59 Jahre alte Zollbeamtin. Beide waren ebenfalls im Skiurlaub in Österreich. Zwei der drei Erkrankten waren in Ischgl. Außerdem ist eine weitere Frau erkrankt, die auf der Arbeit Kontakt mit einer Person hatte, die erkrankt war. Laut Gesundheitsamt handelte es bei ihrem Kollegen wahrscheinlich um den ersten Covid-19-Fall in Kiel.

"Wir sind gut vorbereitet auf diese und weitere Fälle", sagte Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. Alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne und in einem stabilen Zustand. Bisher haben die Personen einen leichten Krankheitsverlauf. Die Kontaktpersonen sollen nun ermittelt und ebenfalls getestet werden.

UKSH-Chef Scholz appellierte, "die Leute sollen nicht in die Krankenhäuser rennen". Er würde nicht soweit gehen, von Besuchen bei Patienten abzuraten. Diese sollten aber auf eine Person pro Tag beschränkt werden.