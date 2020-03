Kiel

Kriminalität im Norden auf dem niedrigsten Stand seit 1979

12.03.2020, 10:24 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Straftaten in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Sie lag mit 183 445 Taten auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Das gab Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Donnerstag in Kiel gemeinsam mit dem Leitenden Kriminaldirektor Peter Fritzsche bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2019 bekannt. Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl der Straftaten um fast 3500 Vergehen. Zugleich stieg die Aufklärungsquote auf 54,7 Prozent. Einen höheren Wert habe es zuletzt 1963 gegeben, sagte Grote und resümierte: "Insgesamt leben wir in unserem Land in Sicherheit."

Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank das fünfte Jahr in Folge auf 4476 registrierte Fälle. Dass die Zahl der Mordversuche und tatsächlichen Morde von 22 auf 53 Fälle stieg, führte Grote auf die hohe Zahl von Steinwürfen von Brücken zurück. Es habe 30 solcher Steinwürfe gegeben, bei denen zum Glück niemand ums Leben kam, sagte Grote.