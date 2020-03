Kiel

Corona: AfD-Politiker Brodehl für Vorziehen der Osterferien

12.03.2020, 12:25 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der AfD-Bildungspolitiker Frank Brodehl das Vorziehen der Osterferien in Schleswig-Holstein gefordert. "Warum Großveranstaltungen ab 1000 Personen verboten wurden, bis heute aber Kinder weiterhin zur Schule gehen sollen, an denen mehrere Hundert oder gar über 1000 Schüler gemeinsam zum Unterricht erscheinen, ist angesichts einer wachsenden Zahl von Corona-Erkrankungen in Schleswig-Holstein nicht nachvollziehbar", sagte Brodehl am Donnerstag. Neben älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen seien gerade Kinder gefährdet. Die Osterferien im nördlichsten Bundesland beginnen am 30. März.