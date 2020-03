Kiel

Wegen Coronavirus: Land will Unternehmen helfen

13.03.2020, 10:39 Uhr | dpa

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein den Unternehmen steuerliche Hilfen in Aussicht gestellt. "Es ist für die Landesregierung selbstverständlich, dass wir unsere Wirtschaft in dieser besonderen Situation schnell und unbürokratisch unterstützen", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag. Die Regierung werde Anfang kommender Woche einen Erlass veröffentlichen, der für betroffene Unternehmen die Möglichkeit von Steuerstundungen erleichtert. "Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel verzichtet werden."

Außerdem plant Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zusammen mit der Investitionsbank (IB.SH), der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft ein Stabilitätspaket für die Wirtschaft. Es soll erweiterte Kreditmöglichkeiten beinhalten. Nähere Details sollten noch am Freitag vorgestellt werden.