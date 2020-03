Kiel

Norwegen-Fähre stellt Verbindung Kiel-Oslo vorübergehend ein

13.03.2020, 15:15 Uhr | dpa

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stellt die norwegische Reederei Color Line ab Samstag die Fahrten auf der Strecke Kiel-Oslo ein. Die Regelung gilt bis einschließlich 26. März, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Am Freitag machte die "Color Fantasy" in Oslo fest. Passagieren, die dort nicht an Land gegangen sind, wurde angeboten, wieder nach Kiel zurückzureisen. Nach Ankunft in Kiel am Samstag wird das Schiff ohne Passagiere wieder zurück nach Oslo fahren. Die am Freitag in Kiel angekommene "Color Magic" wird am Abend Richtung Oslo starten. Als Grund nannte die Reederei die verschärften Richtlinien der norwegischen Regierung für den Umgang mit dem Coronavirus Covid-19.