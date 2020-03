Kiel

Schleswig-Holstein untersagt öffentliche Veranstaltungen

13.03.2020, 21:12 Uhr | dpa

Wegen des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus will Schleswig-Holsteins Landesregierung das öffentliche Leben noch weiter zurückfahren. Das Kabinett beschloss am Freitag, alle öffentlichen Veranstaltungen ab Samstag zu untersagen. Das betrifft Clubs, Diskotheken, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Museen und Volkshochschulen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von drastischen Maßnahmen. "Solidarität ist das Gebot der Stunde." Nötig sei gesellschaftlicher Zusammenhalt. Als Beispiel nannte er Nachbarschaftshilfe.

Die Landesregierung plant auch Zugangsbeschränkungen zu Bibliotheken und auch zu Bars und Restaurants. Beispielsweise könnte die Höchstanzahl an Gästen vorgeschrieben werden, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Dazu liefen aber noch Gespräche. Ziel sei es, "abstandswahrende Zusammenkünfte" zu erreichen.

Bereits beschlossen hatte die Regierung zuvor, dass von Montag an alle Schulen und Kindergärten in Schleswig-Holstein bis zum Ende der Schulferien am 19. April geschlossen bleiben. Auch die meisten anderen Bundesländer verkündeten am Freitag flächendeckende Schulschließungen.

Zudem wird im Norden der Lehrbetrieb an den Hochschulen sowie der Betrieb an staatlichen Museen und Opern ausgesetzt. Und die Krankenhäuser sollen planbare Aufnahmen aussetzen oder ab sofort reduzieren, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereit zu halten.

Bis Freitag (Stand: 14.00 Uhr) waren im Norden laut Gesundheitsministerium 48 Menschen an Covid-19 erkrankt. Zwei Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Betroffen ist nun auch der Kreis Nordfriesland.

Bundesweit waren am Freitagnachmittag (Stand: 17.15 Uhr) mehr als 3300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. In einer ähnlichen Erhebung vom Vortag hatte der Wert bei mehr als 2400 gelegen.