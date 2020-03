Kiel

In Schleswig-Holstein starten einschneidende Maßnahmen

16.03.2020, 00:59 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein starten am Montag drastische Maßnahmen im Kampf gegen die wachsende Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus. Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Alle schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseeinseln werden ab 6.00 Uhr morgens für Touristen gesperrt - von Sylt bis Fehmarn. Inselurlauber sollen die Heimreise antreten. Deutschland schließt ebenfalls am Montag um 8.00 Uhr seine Grenze zu Dänemark - zwei Tage, nachdem das Nachbarland seine Grenze zu Deutschland dicht gemacht hatte.

In Schleswig-Holstein sind jetzt alle öffentlichen Veranstaltungen bis 19. April untersagt. Von dem Verbot sind Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kino und Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen und Angebote der Volkshochschulen, Musikschulen und anderer öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen betroffen. Gleiches gilt für Zusammenkünfte in Sportvereinen, Freizeiteinrichtungen und Spielhallen sowie das Prostitutionsgewerbe. Die Regierung empfiehlt darüber hinaus den Verzicht auf private Veranstaltungen.

Für den Montag kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein an.