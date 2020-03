Kiel

Günther will Regierungserklärung zur Corona-Krise abgeben

17.03.2020, 15:17 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird am Mittwoch eine Regierungserklärung zur Coronakrise abgeben. Das gab eine Landtagssprecherin am Dienstag bekannt.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat das Parlament die Plenartagung noch weiter verkürzt. Einziger Tagesordnungspunkt am Mittwoch (10.00 Uhr) wird die aktuelle Lage im Norden sein. Nach ursprünglicher Planung hätte der Landtag auch am Donnerstag und Freitag beraten.

Wegen des Ansteckungsrisikos sollen zwischen den einzelnen Abgeordneten am Mittwoch voraussichtlich jeweils zwei Plätze frei bleiben. Es soll auch nur etwa die Hälfte der 73 Parlamentarier anwesend sein.

Ohne vorherige Aussprache wollen die Abgeordneten am Mittwochvormittag auch einen Nachtragshaushalt verabschieden, mit dem die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP Haushaltsüberschüsse in dreistelliger Millionenhöhe in Digitalisierung, Klimaschutz und die Kinderbetreuung investieren will. Das Land hatte 2019 mit einem Haushaltsüberschuss von 557 Millionen Euro abgeschlossen.

Geplant sind auch Wahlen der Bürgerbeauftragten Samiah El Samadoni sowie von Mitgliedern und Stellvertretern des Landesverfassungsgerichts. Außerdem will der Landtag weitere Gesetze auf den Weg bringen.