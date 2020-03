Kiel

Sechs Prozent mehr Betriebsgründungen in Schleswig-Holstein

18.03.2020, 16:27 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr 3900 Betriebe gegründet, deren Rechtsform oder Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Das waren sechs Prozent mehr als im Jahr 2018, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Kiel mit. Damit stellten die Betriebsgründungen im Jahr 2019 einen Anteil von 19 Prozent an allen Gewerbeneugründungen. Je 1000 Einwohner wurden in Schleswig-Holstein rechnerisch 1,3 Betriebe gegründet. Die Betriebsgründungsquoten lagen zwischen 0,8 im Kreis Plön und maximal 2,0 in Nordfriesland und Neumünster.