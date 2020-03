Kiel

Dehoga: Bis zu 3900 Hotels und Gaststätten schließen

19.03.2020, 15:03 Uhr | dpa

Bis zu 3900 Hotels und Gaststätten schließen in diesen Tagen in Schleswig-Holstein wegen der Corona-Krise. "Wir befürchten, dass bis zu rund 75 Prozent unserer 5200 Betriebe mit mehr als 80 000 Beschäftigten betroffen sind", sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga, Stefan Scholtis, am Donnerstag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund sei der Erlass der Landesregierung, dass alle Beherbungsstätten für touristische Zwecke sowie alle Restaurants wegen des neuartigen Coronavirus zunächst bis zum 19. April schließen müssen. Spätestens am Donnerstag mussten alle Touristen Schleswig-Holstein verlassen haben. Auch Tagestouristen dürfen derzeit nicht in das Land zwischen den Meeren.

Bei einer Telefonkonferenz mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Tourismus-Minister Bernd Buchholz (FDP) habe die Dehoga-Spitze am Donnerstag deutlich gemacht, dass staatliche Hilfen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden müssten, die aber langfristig angelegt seien. "Eine denkbare Möglichkeit wären zins- und tilgungslose Darlehen über mehrere Jahre." Ein kurzfristiger Kredit würde überhaupt nicht helfen, sagte Scholtis, der mit Dehoga-Präsident Axel Strehl an der Telefonkoferenz teilnahm. Günther und Buchholz sei "die sehr ernste Lage" der Branche bewusst. Sie hätten auch mit Blick darauf, dass Ende März die Betriebe die Löhne zahlen müssen, Hilfsvorschläge in kurzer Zeit in Aussicht gestellt.

Regierungssprecher Peter Höver bestätigte das Gespräch. Über den Inhalt machte er keine Angaben, verwies aber auf die Regierungserklärung Günthers vom Vortag im Landtag. Günther sagte der Wirtschaft im Norden zu, sie schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Das Parlament beschloss ein 500 Millionen Euro Nothilfeprogramm, das im Detail noch nicht ausgestaltet ist.

Der touristische Umsatz in Schleswig-Holstein pro Jahr beträgt laut Dehoga brutto 5,2 Milliarden Euro. Davon entfallen 3,0 Milliarden Euro auf Übernachtungstourismus und 2,2 Milliarden auf den Tagesausflugstourismus. Das Hotel und Gaststättengewerbe sei ein typisches, gewachsenes mittelständisches Gewerbe, betonte Scholtis.