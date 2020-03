Wegen Coronavirus-Pandemie

Kieler Woche wird verschoben

19.03.2020, 18:01 Uhr | dpa

Segelboote im Wasser: Die Windjammerparade findet in der Kieler Innenförde statt. (Quelle: Archivfoto/penofoto/imago images)

Die Kieler Woche lockt jährlich Millionen Besucher an. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie kann das für Juni geplante Segel-Event nicht wie gewohnt stattfinden. Immerhin: Es gibt einen neuen Termin.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Kieler Woche 2020 auf Anfang September verschoben. "Diesen Schritt haben wir als Stadt gemeinsam mit den Veranstaltern der Segelregatten beschlossen", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Sie ist mit Blick auf die aktuelle Entwicklung aber die beste Lösung."

Traditionell findet das nach Angaben der Veranstalter größte Sommerfest Nordeuropas Ende Juni in Kiel statt. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird dies nach Angaben der Stadt in diesem Sommer nicht so sein. Die 126. Auflage des Segel-Spektakels ist nun vom 5. bis 13. September geplant.

Zeichen an die Segler

Zunächst gelte es gemeinsam die Herausforderungen der Corona-Krise zu meistern, sagte Kämpfer. Der Ende Oktober wiedergewählte Oberbürgermeister war zuvor im Rathaus vereidigt worden. "Wir alle hoffen, möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren. Dann ist auch wieder Zeit, gemeinsam zu segeln, zu feiern und die Kieler Woche zu genießen."

Im vergangenen Sommer hatten nach Schätzungen der Stadt mehr als 3,5 Millionen Besucher aus gut 70 Ländern die 125. Kieler Woche besucht. Zum weltgrößten Segelereignis kamen 2019 fast 4.000 Sportler aus über 50 Nationen.

"Natürlich hätten wir mit der endgültigen Entscheidung noch etwas warten können. Da wir aber auch den internationalen Seglerinnen und Seglern ein Zeichen geben wollten, haben wir uns jetzt entschieden", sagte der sportliche Organisationsleiter Dirk Ramhorst.