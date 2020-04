Neue Zahlen zur Pandemie

Corona-Infektionen in Kiel steigen leicht

01.04.2020, 11:02 Uhr | t-online.de, dpa

Coronavirus-Testauswertung im Labor: In Kiel wurden neue Fälle gemeldet. (Quelle: Archivbild/Daniel Bockwoldt/dpa)

Das Coronavirus breitet sich weiter in Schleswig-Holstein aus. Doch dabei gibt es regionale Unterschiede. In Kiel nimmt die Zahl der Corona-Infektionen leicht zu.

Die Zahl der in Schleswig-Holstein gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1.252 gestiegen. In Kiel sind laut der Landesregierung zum 1. April 124 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am Tag zuvor wurden 121 Infektionen gemeldet.



Die meisten Infizierten im Land wurden bislang in Pinneberg gezählt: 228 Personen sind hier positiv getestet worden. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten Meldung um einen aus dem Kreis Stormarn auf zehn.

Bis Dienstag wurden landesweit 117 Fälle mehr erfasst als am Tag zuvor. In Kiel wurden drei neue Fälle gezählt.

Schutz von Pflegeheimen

Wegen der aktuellen Pandemie hat das Land zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Zum Schutz der Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Patienten in Kliniken vor der Corona-Pandemie hat das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium Besuche ab sofort verboten.



Das gelte auch für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. "Insbesondere Familien bitte ich dafür um Verständnis und eine konsequente Einhaltung, denn es geht um die Gesundheit ihrer Angehörigen." Die bisherige Regelung, dass Angehörige einmal täglich besucht werden durften, sei damit hinfällig.