Kiel

Tourismusagentur hofft auf Sommersaison nach Corona-Krise

08.04.2020, 14:54 Uhr | dpa

Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein hofft trotz Tourismus-Stopps wegen der Corona-Krise auf Sommerurlauber an Nord- und Ostsee in den Sommermonaten. "Für den weltweiten Tourismus wird das Sommergeschäft vermutlich schwierig werden, je nachdem welche Einschränkungen und Reisewarnungen einzelne Länder aufgrund der Covid-19-Pandemie noch mittel- bis langfristiger bestehen lassen", sagte Geschäftsführerin Bettina Bunge am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Noch bis mindestens 19. April gilt im Norden ein von der Landesregierung verhängter Tourismus-Stopp.

"Wir in Schleswig-Holstein sind zuversichtlich, noch vom Sommergeschäft 2020 profitieren zu können, da wir ein attraktives Kurzreise- und Nahziel sind, dazu viel Natur und Weite für die Gäste bieten können", sagte Bunge. Das nördlichste Bundesland habe keine großen Metropolen, "sondern im Gegenteil viel Platz für Gäste an den Küsten und im Binnenland, gerade auch abseits der bekannten Hotspots".

Nach Überzeugung von Ärztepräsident Klaus Reinhardt wird der Sommerurlaub dagegen noch mit massiven Einschränkungen verbunden sein. "Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können", sagte der Präsident der Bundesärztekammer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Selbst bei schrittweiser Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen.

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern schlug angesichts der massiven Probleme der Reisebranche eine einmalige Verschiebung aller Sommerferientermine auf August und September vor.