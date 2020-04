Kiel

Landespolizeidirektor: Kontrollen mit Augenmaß

08.04.2020, 18:03 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Polizei will bei den Kontrollen des Einreiseverbots mit Augenmaß vorgehen. "Die Polizei führt generell keine Kontrollen an Grenzen zu anderen Bundesländern durch", sagte Landespolizeidirektor Michael Wilksen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Kontrollen der Landespolizei Schleswig-Holstein sind anlassbezogen und konzentrieren sich auf die Naherholungsgebiete und touristisch interessanten Ziele in Schleswig-Holstein."

Aus Hamburg hatte es in den vergangenen Tagen harsche Kritik am Vorgehen der Polizei gegeben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag eingeräumt, dass in Einzelfällen am Wochenende Fußgänger und Radfahrer aus Hamburg zurückgewiesen wurden, die die Landesgrenze passiert hatten. An Ostern werde es aber erneut Kontrollen geben - "mit nötigem Abstand zu den Landesgrenzen aber bestimmt in der Sache". Radfahrer und Fußgänger seien kein Schwerpunkt, aber besonders Gruppenausflüge würden unterbunden.