Kiel

Ein Toter und mehrere Verletzte nach Autounfall in Kiel

13.04.2020, 22:11 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zwischen vier Autos ist in Kiel ein Mensch ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. Feuerwehrkräfte befreiten nach der Kollision am Montag zwei eingeklemmte Autoinsassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person starb noch am Unfallort an der Eckernförder Straße. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.