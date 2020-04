Kiel

Baustelle behindert Verkehr auf Kieler Theodor-Heuss-Ring

14.04.2020, 19:02 Uhr | dpa

Wegen einer Baustelle auf dem Kieler Theodor-Heuss-Ring im Zuge der Bundesstraße 76 müssen Autofahrer von Mittwoch an in Richtung Eckernförde mit Behinderungen rechnen. "Das sind zurzeit 5 bis 10 Minuten mehr Fahrzeit, die jeder einplanen muss", sagte Kiels Pressesprecher Arne Gloy am Dienstag. Bis Mitte Oktober ist nur eine Spur befahrbar. Außerdem ist die Hochstraße von der B404 zur B76 in dieser Zeit komplett gesperrt.

Nach Angaben der Stadt sind an dem betroffenen Abschnitt täglich fast 100 000 Fahrzeuge unterwegs. Zwar gebe es durch die Osterferien und die Corona-Pandemie ein geringeres Verkehrsaufkommen, sagte der Sprecher. "Es ist aber damit zu rechnen, dass es zu Staus kommt. Wer kann, soll weiträumig umfahren." Zusätzlich werde das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs aufgestockt.