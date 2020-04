Kiel

Mehr als 24 000 Betriebe wegen Corona-Krise auf Kurzarbeit

15.04.2020, 15:22 Uhr | dpa

In der Corona-Krise haben in Schleswig-Holstein bis Montag bereits 24 200 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. "Die Anzeigen auf Kurzarbeit sind im Vergleich mit den Daten der Vorwoche (20 200) um 4000 oder 19,8 Prozent angestiegen", sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, am Mittwoch. Betroffen seien vor allem Betriebe aus dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel (mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte) und der Gesundheitsbranche.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) wertete die Zahlen als positives Zeichen: "Die Tatsache, dass die Nachfrage nach dem Kurzarbeitergeld ungebrochen hoch ist, zeigt, dass die Unternehmen im Land auch in der Krise an ihren Beschäftigten festhalten wollen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Damit seien diese in der Lage, nach dem Auslaufen der Corona-Auflagen mit bewährtem Personal schnell wieder durchzustarten. Die vom Bund geplante Möglichkeit, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von derzeit 12 auf 21 Monate zu verlängern, würde auch den Betrieben im Norden helfen.

Kurzarbeit sollverhindern, dass Arbeitnehmern sofort die Entlassung droht, wenn ihr Betrieb wirtschaftlich in Schwierigkeiten gerät. Hierbei wird die Arbeitszeit vorübergehend verkürzt. Dadurch entgeht den Angestellten Lohn, der ihnen von der Arbeitsagentur teilweise ersetzt wird. Die Arbeitnehmer erhalten von ihrbis zu 60 Prozent des entgangenen Nettolohns, wenn sie Kinder haben, bis zu 67 Prozent.