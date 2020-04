Kiel

Günther kündigt Maskenpflicht auch für Schleswig-Holstein an

21.04.2020, 13:04 Uhr | dpa

Im Kampf gegen das Coronavirus führt auch Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht ein, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag ankündigte. Das Kabinett werde am Mittwoch beschließen, das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln vom 29. April an zur Pflicht zu machen. "Das werden wir morgen im Kabinett so beschließen." Schleswig-Holstein folgt damit dem Beispiel anderer Bundesländer.

Die Menschen hätten nun eine Woche Zeit, sich entsprechend auszustatten, sagte Günther. Wichtig sei es, dass die wirklichen FFP-Schutzmasken für das medizinische Personal vorgehalten werden. "Das stellen wir in Schleswig-Holstein auch sicher." Sogenannte Alltagsmasken, die es überall zu kaufen gebe, würden von Mittwoch nächster Woche an verpflichtend für alle sein. Es sei wichtig, auch andere zu schützen, auch mit Stoffmasken, die mittlerweile überall produziert würden, oder auch mal mit einem Schal. "Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir in Schleswig-Holstein jetzt auch so gehen werden." Details würden am Mittwoch im Kabinett beraten.

Zu den Ländern, die bereits eine Maskenpflicht beschlossen haben, gehören Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt,

Eine bundesweit einheitliche Linie gibt es bislang nicht: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten sich vergangene Woche nur darauf verständigt, das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel dringend zu empfehlen.