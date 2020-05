Kiel

Grünen-Obmann: Untersuchungsausschuss wichtiger als je zuvor

05.05.2020, 07:11 Uhr | dpa

Nach dem Aus von Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) kommt der Aufklärung der Landeskriminalamts-Affäre nach Ansicht von Grünen-Obmann Burkhard Peters noch mehr Bedeutung zu. Die Kritiker der ehemaligen Polizeiführung ließen "sich auch nicht auf einen Journalisten und einen Polizeigewerkschafter reduzieren", sagte Peters der Deutschen Presse-Agentur. Öffentlichkeit und Beteiligte hätten Anspruch auf eine nachhaltige Aufarbeitung.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte den Ex-Ressortchef Grote am 29. April im Innen- und Rechtsausschuss öffentlich der Lüge bezichtigt. Dieser habe ihm gegenüber falsche Angaben über die Kommunikation mit einem ehemaligen Polizeigewerkschafter und einem Journalisten gemacht. Gegen den Polizeibeamten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdacht des Geheimnisverrats. Er soll Polizeiinterna an den Journalisten durchgestochen haben. Auf seinem Mobiltelefon fanden Ermittler WhatsApp-Chats. Der Polizist hatte sich mehrfach kritisch im Zusammenhang mit der Affäre um mögliche Fehler in früheren Ermittlungen gegen Rocker zu Wort gemeldet.

Insbesondere auch der Sonderbeauftragte und ehemalige Innenminister Klaus Buß habe die ehemalige Polizeiführung kritisiert, sagte Peters. Buß habe in seinem Bericht explizit von "Missständen und Fehlern im Führungsverhalten" gesprochen und eindrucksvoll belegt, dass es einen Handlungsbedarf bei der Neuausrichtung der Landespolizei gebe. "Dieser Weg wurde vom Innenministerium erfolgreich eingeschlagen." Auch weitere Zeugenaussagen im Ausschuss seien Indizien für Missstände in der Führungskultur.

"Das Fortspinnen der weit gestreuten Erzählung, zwei renitente Kriminalbeamte hätten grundlos und eigennützig gegen ihre Vorgesetzten rebelliert, wird seriöserweise nicht mehr möglich sein. Die Märchenstunde ist vorbei", sagte Peters.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) befragt seit mehr als einem Jahr Zeugen aus Polizei, Justiz und Politik zu Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck "von oben" und Mobbing gegen frühere Ermittler der Soko Rocker.