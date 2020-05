Kiel

Günther informiert über Lockerungspläne

07.05.2020, 03:37 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will heute im Landtag über die Regierungspläne für Lockerungen in Tourismus und Gastronomie informieren. Am Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf grundsätzliche Beschlüsse dazu verständigt. Günther hatte bereits angekündigt, dass noch im Mai Lockerungen in Kraft treten sollen. Weitere Themen im Landtag sind ein Nachtragshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gegen die Corona-Krise und die geplante Reform des kommunalen Landesfinanzausgleichs.