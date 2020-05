Kiel

Noch mehr Beschwerden landen bei der Bürgerbeauftragten

14.05.2020, 10:53 Uhr | dpa

Die Zahl der Eingaben an Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten ist im vergangenen Jahr von 3272 auf 3643 gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Landesbeauftragte Samiah El Samadoni am Donnerstag in Kiel vorstellte. Die stärksten Zuwächse registrierte sie bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (641 Petitionen), bei der Rentenversicherung (296), bei der Pflegeversicherung (152) und der Sozialhilfe (424).