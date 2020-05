Kiel

Geld für 100 Mitarbeiter mehr in Gesundheitsämtern bewilligt

14.05.2020, 15:36 Uhr | dpa

Bis zu 100 Mitarbeiter mehr sollen ein Jahr lang in den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie mitwirken. Der Finanzausschuss des Landtags bewilligte dafür auf Vorschlag von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) fünf Millionen Euro, wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Gesundheitsämter haben unter anderem die Aufgabe, die Kontakte von Corona-Infizierten zu verfolgen. Mit Stand 1. März zählten die Gesundheitsämter im Land laut Sozialministerium insgesamt 578 Vollzeitmitarbeiter.

"Je konsequenter und besser die Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu Covid-19-Patienten gelingt, desto eher schaffen wir eine wirksame Eindämmung der Epidemie", sagte Garg. Die Gesundheitsämter hätten hier eine Schlüsselrolle. Die Bundesagentur für Arbeit wolle bei der Rekrutierung der zusätzlichen Mitarbeiter helfen, hieß es. Die Personalaufstockung ist auf zwölf Monate befristet.