Hamburg beteiligt sich an Corona-Bonus für Altenpflegekräfte

14.05.2020, 17:03 Uhr | dpa

Als Anerkennung für ihre Leistung wird Hamburg den geplanten Corona-Bonus für Altenpflegekräfte aufstocken. Nach dem Bundestagsbeschluss vom Donnerstag werde am Freitag auch der Bundesrat eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von bis zu 1500 Euro für Pflegekräfte in der Altenpflege beschließen, teilte der Senat am Donnerstag mit. Der Bonus soll zu zwei Dritteln von den Pflegekassen gezahlt werden. 500 Euro sollen von Ländern oder Arbeitgebern kommen.

In Hamburg haben den Angaben zufolge mehr als 25 000 Beschäftigte in der Altenpflege einen Anspruch auf die Zahlung. Insgesamt werde sich die Stadt mit rund 8,2 Millionen Euro beteiligen, die aus den Corona-Mitteln des Haushalts zur Verfügung gestellt werden sollen.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bedauerte, dass sich die Arbeitgeber in Hamburg nicht an der Prämie beteilige wollten. "Wir halten Wort und tragen als Stadt unseren Teil dazu bei, damit die Unterstützung bei den Beschäftigten in der Pflege auch tatsächlich in zugesagter Höhe ankommt", sagte er. "Wir erwarten von der Bundesregierung aber auch, dass bei einem künftigen Corona-Bonus für Krankenhauspflegekräfte die Beteiligung der Arbeitgeber verbindlich vorgegeben wird."

Ohne engagierte Pflegekräfte sei die Corona-Pandemie nicht zu bewältigen, erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). "Gerade die Beschäftigten in der Altenpflege leisten zurzeit Großartiges im Dienst für die besonders schutzbedürftigen Menschen in unserer Stadt."