Kiel

Grünen-Obmann: Keine Kostenexplosion des Rocker-Ausschusses

17.05.2020, 12:06 Uhr | dpa

Die Kosten des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur sogenannten Rockeraffäre bei der Polizei sind nach Ansicht von Grünen-Obmann Burkhard Peters weitaus geringer als bislang bekannt. "Tatsächlich sind der Landtagsverwaltung für knapp zwei Jahre Arbeit des Ausschusses bis Anfang Februar weniger als 1,5 Millionen Euro an Kosten entstanden", sagte Peters der Deutschen Presse-Agentur. Nach Abschluss der Beweisaufnahme - wenn die Abgeordneten an ihrem Abschlussbericht arbeiten, werde der Ausschuss jährliche Kosten von etwa 500 000 Euro verursachen. "Nicht 3,1 Millionen Euro, wie behauptet wurde. Also kein Grund zur Panik."

Innen- und Justizministerium sowie Landtagsverwaltung hatten die Kosten nach einer Kleinen Anfrage des CDU-Abgeordneten Peter Lehnert Anfang des Jahres dagegen auf 7,6 Millionen Euro beziffert. Im einzelnen führte die Landtagsverwaltung Kosten in Höhe von knapp 2,2 Millionen Euro an. Das Innenministerium nannte 3,9 Millionen Euro allein bis Dezember als Kosten, das Justizministerium bezifferte diese mit knapp 1,5 Millionen Euro.

Nachdem von einer vermeintlichen "Kostenexplosion" zu lesen war, habe er sich die Kosten vorlegen lassen, sagte Peters. "Wie sich zeigte, halten die im Februar lancierten Zahlen der Überprüfung nicht stand und sind bei weitem nicht so hoch, wie dargestellt." Die den beiden Ministerien entstandenen Kosten seien nur in Teilen vom Ausschuss veranlasst und diesem somit auch nur sehr begrenzt zurechenbar.

"Viel wichtiger als eine Debatte über vermeintlich zu hohe Kosten ist eine seriöse Aufarbeitung des Untersuchungsgegenstands", sagte Peters. Diese sollte der Ausschuss im Sinne der Landespolizei konstruktiv fortsetzen. "Die zwingende Notwendigkeit des Ausschusses stellt ja niemand ernsthaft in Frage."