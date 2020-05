Kiel

Sparkassen erwarten kräftigen Zuwachs bei Insolvenzen

18.05.2020, 12:49 Uhr | dpa

Wer sich schon in guten Zeiten nur knapp über Wasser hielt, droht in der Corona-Krise unterzugehen - so analysierte Schleswig-Holsteins Sparkassenverbandspräsident Reinhard Boll am Montag in Kiel die Lage für Unternehmen im Land. "Die kommen alle unter Wasser." Er rechne infolge der Corona-Krise mit einer massiven Zunahme von Firmeninsolvenzen in allen Bereichen, sagte Boll. "Wir werden eine schwere Rezession bekommen."

Er sei aber ebenso davon überzeugt, dass es danach wieder aufwärts gehen werde, nur zum Teil mit neuen Playern. Steigende Zahlen von Kreditausfällen seien aktuell noch kein Thema, erklärte Boll. Infolge der Rezession würden negative Effekte in den Bilanzen der Sparkassen aber unvermeidbar sein. "Das Ausmaß kann derzeit nicht seriös beziffert werden."

Die Sparkassen durchleuchteten mit ihren Kunden die Situation und analysierten, welche Durststrecke gemeinsam bewältigt werden könne, sagte Boll. Laut Sparkassenverband wurden seit Mitte März mehr als 10 000 Beratungsgespräche geführt. Langjährige Geschäftsbeziehungen und wechselseitiges Kennen zahlten sich dabei aus. Zu möglichen Instrumenten gehörten auch das Aussetzen und Strecken von Krediten. Boll zufolge gab es deutschlandweit mittlerweile 330 000 Tilgungsaussetzungen, davon etwa 9500 in Schleswig-Holstein, 3700 bei Privatkunden und 5800 bei Firmenkunden.

"Den Umständen entsprechend ganz ordentlich" sei das Geschäftsjahr 2019 gelaufen, bilanzierte Boll. Als prägende Parameter hob er die "Niedrig-, Null- und Minuszinsen" sowie die zunehmende Digitalisierung hervor. Auch ältere Menschen nähmen zunehmend an der digitalen Transformation teil. Fast zwei Drittel der Girokonten bei den Sparkassen im Norden werden mittlerweile online geführt.

Das Betriebsergebnis der Sparkassen im Land vor Bewertung sank Boll zufolge 2019 - angesichts der Gesamtumstände - "nur" um fünf Millionen Euro auf 341 Millionen. Der Zinsüberschuss sank, lag mit 1,74 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme aber deutlich über dem Bundesschnitt. Basis des soliden Jahresergebnisses sei das sehr gute Kreditgeschäft, sagte Boll. Der Kreditbestand für Unternehmen und Selbstständige stieg um 4,4 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro. Die 2019 gegebenen Zusagen für Darlehen erhöhte sich bei Firmenkunden um gut 8 Prozent, bei Privatpersonen sogar um fast 18 Prozent.

2019 blieb es bei elf Sparkassen im Land, und hier sei auch keine Veränderung absehbar, sagte Boll. Die Zahl der Mitarbeiter sank - ohne Kündigungen - um etwa 200 auf 6771. Bei den Geschäftsstellen gabes durch ein Plus von 6 Selbstbedienungsfilialen ein Plus auf 381.

An der angestrebten Fusion der Provinzial NordWest mit der Provinziel Rheinland zeigte Boll keinerlei Zweifel. "Alle wollen es, man ist sich einig", sagte er. Mit dem Zusammenschluss sinke der Anteil des hiesigen Sparkassenverbandes von gut 18 auf gut 10 Prozent, dann gemessen am neuen Gesamtgebilde. Ende des Monats werde die Verbandsversammlung über die Zustimmung zur Fusion entscheiden. Der Standort Kiel werde vom Zusammenschluss genauso betroffen sein wie andere auch. Es gebe eine Gleichverteilung von Lasten und Vorteilen. Boll zufolge werden die ostdeutschen Sparkassen ihren bisherigen Zwei-Prozent-Anteil an der Provinzial NordWest abgeben.