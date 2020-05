Kiel

Fischer demonstrieren in Kiel für höhere Finanzhilfen

20.05.2020, 15:57 Uhr | dpa

Wütende Fischer an der Förde: Sie verlangen mehr Geld von Bund und Land in der Corona-Krise. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Leere Fischkisten, Holzkreuze und Netze vor dem Kieler Landtag, "Wenn die Fischerei stirbt, stirbt die Küste" steht auf einem Plakat: Etwa 20 Fischer forderten am Mittwoch höhere staatliche Hilfen in der Corona-Krise. Laut Fischereiverband haben die meist familiengeführten Kutterbetriebe Einkommensverluste von über 50 Prozent. "Wir fordern die finanzielle Gleichstellung mit den benachbarten Ländern in einem vereinten Europa", erklärte er.

Die geplante Beihilfe für 30 zusätzliche Liegetage sei in Deutschland geringer als für gleichartige Betriebe in Nachbarländern, die auf denselben Fanggründen unterwegs seien. So seien die Tagessätze für die Stilllegung von Kuttern in den Niederlanden zehn bis zwölf Mal höher. "Das ist doch eine gewaltige Wettbewerbsverzerrung", sagt der Landesvorsitzende Lorenz Marckwardt. 180 bis 300 Euro am Tag, je nach Schiffsgröße, gebe es in Deutschland. Schon 2019 sei mit geringen Fangmengen und schlechten Preisen ein sehr schlechtes Jahr gewesen, mit Corona sei die Katastrophe da.

Der mit harscher Kritik wegen angeblichen Nichtstuns und mangelnder Präsenz begrüßte Fischereiminister Jan Philipp Albrecht sagte, die Fischer müssten die Soforthilfen des Bundes für Kleinbetriebe in ihre Vergleiche mit den Niederlanden einbeziehen. Bei den Tagessätzen stimmte der Grüne aber zu: "Die Sätze sind dürftig, sie sind mau." Er stehe voll und ganz hinter den Interessen der Fischerei", versicherte Albrecht. "Wir stehen zusammen." Und: "Es ist schlichtweg falsch, dass ich nicht bei Ihnen war und das wissen sie auch", antwortete er dem wetternden Ex-Krabbenfischer Dieter Voss aus Friedrichskoog.

Die Fischer fordeten außerdem, sie mit Einnahmen aus der Verklappung von Hamburger Hafenschlick in der Nordsee zu unterstützen. Dies sei EU-rechtlich nicht erlaubt, entgegnete Albrecht. Parallel zu der Aktion in Kiel demonstrierten Fischer auch in Hannover.