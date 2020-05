Kiel

Stuttgarts Didavi nach Platzverweis: "Ungeschickt"

24.05.2020, 17:39 Uhr | dpa

VfB-Profi Daniel Didavi hat nach seinem frühen Platzverweis beim 2:3 in Kiel auch Schuld auf sich genommen. "Bei meinem Foul stelle ich mich ungeschickt an, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt Gelb dafür geben muss. Trotzdem darf ich so nicht in den Zweikampf gehen", sagte der 30-Jährige. Didavi war am Sonntag bei der Niederlage des VfB Stuttgart kurz vor der Halbzeit und nur wenige Minuten nach seiner ersten Verwarnung wegen Meckerns mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden. "Bei der ersten Aktion werde ich kurz vor dem Strafraum klar gefoult, bekomme aber keinen Freistoß. Das wollte ich dem Schiedsrichter deutlich machen", sagte Didavi.