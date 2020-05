Kiel

Zwei Frachter beim Anlegen im Kieler Hafen kollidiert

26.05.2020, 09:48 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Anlegemanöver im Kieler Hafen hat ein Frachter ein anderes Schiff gerammt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurde dabei niemand verletzt. Den Angaben zufolge war der Frachter am Montag im Ostuferhafen vermutlich zu schnell, geriet durch Strömung und Wind quer ins Hafenbecken und schlug dann mit dem Heck gegen ein festgemachtes RoRo-Schiff. Am Rumpf des festmachenden Schiffes entstand an der Backbordseite ein Riss in der Außenhaut. Umweltschäden gab es laut Polizei nicht. Die Wasserschutzpolizei leitete ein Strafverfahren ein.