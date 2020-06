Kiel

Zweitliga-Saison für Kiels Janni Serra wohl beendet

05.06.2020, 16:54 Uhr | dpa

Für Holstein Kiels Janni Serra ist die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga aller Voraussicht nach beendet. Es sei "nicht sonderlich realistisch", dass der U21-Nationalspieler noch einmal in dieser Spielzeit zum Einsatz komme, meinte Trainer Ole Werner am Freitag vor dem Spiel beim Hamburger SV (Montag, 20.30 Uhr/Sky). Der 22 Jahre alte Offensiv-Spieler hatte sich in der Corona-Zwangspause am Oberschenkel operieren lassen und befindet sich im Aufbautraining.

In Hamburg kann Werner ansonsten auf fast den gesamten Kader zurückgreifen. Offen ist nur der Einsatz von Salih Özcan wegen Adduktorenproblemen. "Wir sind gut durch die Woche gekommen, nur bei Salih müssen wir schauen, wie er durch die Belastung kommt", meinte der Trainer.