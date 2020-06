Kiel

Zwei Millionen Euro des Landes für 20 Feuerwehrhäuser

12.06.2020, 17:57 Uhr | dpa

Für die Modernisierung und den Umbau von 20 Feuerwehrhäusern in Schleswig-Holstein stehen im Rahmen eines Sonderprogramms in diesem Jahr zwei Millionen Euro zur Verfügung. In Kooperation mit den Kommunalen Landesverbänden wählte das Innenministerium 20 Projekte aus. Das Programm sei ein weiterer Baustein, um die Freiwilligen Wehren fit für die Zukunft zu machen, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag in Kiel. Für das "Sonderprogramm Feuerwehrhäuser" hatte das Ministerium bereits 2019 vier Millionen Euro bewilligt. Die Kommunen gaben fünf Millionen Euro dazu. In diesem Jahr konnten nicht alle Anträge berücksichtigt werden. Das zur Verfügung stehende Geld reichte nicht.