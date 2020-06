Kiel

Holstein Kiel: Mit Sieg bei Wiesbaden 40-Punkte-Hürde nehmen

13.06.2020, 08:26 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will heute im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden die 40-Punkte-Marke knacken. Mit neun Zählern Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang haben die Schleswig-Holsteiner vier Spieltage vor Ultimo den Klassenverbleib so gut wie in der Tasche. Jetzt wollen sie aber auch rechnerisch auf der sicheren Seite stehen. Dabei fehlt der Mannschaft von Trainer Ole Werner aber Torjäger Jae-Sung Lee. Der Koreaner, der mit neun Toren bester Holstein-Schütze ist, laboriert an einer Leistenverletzung. Dennoch sind die Kieler optimistisch: Wiesbaden hat noch nie an der Förde gewonnen. In fünf Partien gab es zwei Kieler Siege und drei Remis.